Contro il Potere e i Signorotti... le bartocciate sono tornate: ecco la gara di poesia più rivoluzionaria

Tutti a scrivere Bartocciate! Sono usciti i temi per la Gara di Bartocciate: i poeti perugini si sfidano a chi è più cattivo con i potenti nella bartocciata di POnte San Giovanni che si svolgerà il prossimo 23 febbraio. La partecipazione è gratuita, ed è aperta a tutti e tutte; l’importante è che le “Bartocciate dovranno sferzare con la satira i comportamenti dei potenti e dei grandi, oppure i costumi sociali dominanti e imposti dai media, ma non i deboli, i vinti, le persone senza potere, i costumi sociali liberamente scelti dalle persone, i poveri, le minoranze o i gruppi marginali”.

Il Regolamento insiste poi nel raccomandare che “la satira dovrà essere impietosa sui fatti e sui comportamenti, ma non potrà contenere giudizi (specie offensivi) sulle persone”. Sono stati indicati anche i temi su cui i Bartoccianti dovranno dirigere le loro pungenti “bottate”, e sono: Perugia la mia città: ambiente cultura politica - Parcheggio selvaggio, assenza di vigili, pedoni dimenticat - Uso e abuso di cellulari e interFatti e misfatti di chi ci governa (in Italia, in Europa, nel mondo). C’è tempo fino a mezzogiorno del 20 febbraio per limare le composizioni ed inviarle all’indirizzo della Società: societadelbartoccio@gmail.com .