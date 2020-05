Ponte San Giovanni, picchia la compagna per strada e ferisce i carabinieri: arrestato

Picchia la ragazza per strada, i carabinieri intervengono e vengono feriti anche loro. I militari di Perugia e Ponte San Giovanni hanno arrestato un venticinquenne italiano, incensurato, con l'accusa di lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il 25enne è stato giudicato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha condannato il ragazzo, con patteggiamento, a due mesi e 25 giorni di carcere. La pena è sospesa.

Il 25enne, come ricostruito dai carabinieri, ha aggredito la compagna per strada, a Ponte San Giovanni. Quando i militari sono accorsi in aiuto della donna si è scagliato contro di loro, aggredendoli. Il ragazzo, una volta bloccato, è stato arrestato. I carabinieri e la ragazza sono finiti all'ospedale di Perugia: 10 giorni di prognosi per i due militari e 5 per la 25enne.