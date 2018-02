Ponte San Giovanni, giovane colpito a martellate: chiesto il rito abbreviato per un 19enne

Colpito a martellate e picchiato per futili motivi. Il drammatico episodio, accaduto a Ponte San Giovanni, ha portato nel novembre scorso all'arresto di un 19enne italiano che ora sta scontando la detenzione domiciliare nella propria abitazione in provincia di Perugia, in attesa del giudizio. L'ordinanza di custodia cautelare, richiesta dal pm Giuseppe Petrazzini in ordine al grave episodio avvenuto nel giugno scorso ai danni di un giovane del posto, è stata firmata dal gip Valerio D'Andria e si sarebbe consumata ai giardinetti del popoloso quartiere della periferia cittadina.

Intanto la difesa - avvocato Maurizio Lorenzini - ha chiesto di accedere al rito abbreviato; la prima udienza utile per discutere il rito alternativo è stata fissata, dinanzi al gip Lidia Brutti, il prossimo 20 marzo. La giovane vittima, difesa dall'avvocato Donatella Donatella, dopo l'aggressione, denuncerà quanto accaduto facendo scattare le indagini. L'imputato, con alcuni precedenti per danneggiamento, e ora imputato per lesioni, finirà davanti al giudice a primavera.