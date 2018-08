Tragico incidente a Ponte Rio, 37enne in gravi condizioni: nuovo bollettino medico

Sono ancora gravi le condizioni della perugina di 37 anni rimasta coinvolta nel tragico incidente stradale a Ponte Rio in cui ha perso la vita l'operaio 44enne Nicola Valeri. La donna, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un lungo e complesso intervento eseguito dal professore Antonello Panti dell'equipe di Auro Caraffa, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia del nosocomio perugino. I medici hanno provveduto ad eseguire un delicatissimo intervento al femore, già precedentemente infortunato.

L'intervento - secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere - è andato bene e la paziente è ricoverata in Rianimazione dove è tenuta sotto stretta osservazione. Poco dopo l'incidente, avvenuto il 16 agosto, la 37enne aveva subito un'altra operazione per l'asportazione della milza. Ancora i medici non hanno sciolto la sua prognosi.