Ponte Rio, tragico schianto con l'auto: 37enne ancora grave, il nuovo bollettino medico

E' ancora in gravi condizioni la 37enne rimasta ferita nel tragico incidente stradale a Ponte Rio in cui ha perso la vita l'operaio 44enne Nicola Valeri.

contro un furgone della Gesenu, non ha purtroppo lasciato scampo a Nicola, menttre la donna che sedeva al lato passeggeri è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove attualmente è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Le sue condizioni - secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere - sono ancora gravi e non ci sarebbero ancora elementi per poter individuare le date di risveglio per poter fare lo "svezzamento" dalle macchine e per essere sottoposta ad ulteriori interventi chirurgici. La donna era stata trasferita in Rianimazione dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l'asportazione della milza.