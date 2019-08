Crollo di intonaco in alcune classi e nei bagni della scuola: lavori immediati a Ponte Pattoli

Approvati i lavori - da fare con urgenza - alla scuola primaria Turchetti di Ponte Pattoli, a seguito della caduta, nei mesi scorsi, di porzioni di intonaco dal soffitto della scuola, nell’area dell’ingresso, dei bagni e di un’aula. La decisione è stata presa dalla Giunta dopo la relazione del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 19 agosto, su richiesta della dirigente scolastica,

“La Giunta –ha spiegato l’assessore Gianluca Tuteri- ha deliberato oggi l’esecuzione dell’intervento per un importo di circa 25mila euro, in vista della riapertura dell’anno scolastico 2019/2020 il prossimo 11 settembre, in modo che i ragazzi possano tornare sui banchi in piena sicurezza.”