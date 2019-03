Coltivazione di marijuana in casa, blitz dei carabinieri a Ponte Pattoli: due arresti

Blitz dei carabinieri di Perugia, beccati con una coltivazione di marijuana in casa. I carabinieri di Ponte Pattoli hanno arrestato in flagranza di reato, una coppia d’italiani, 38 anni lui e 24 lei, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento dei due e hanno trovato la piantagione di marijuana. I carabinieri hanno setacciato la casa, il giardino e lo scantinato, trovando 10 piante di marijuana alte più di un metro, 500 grammi di 'erba' già pronta per l'essicazione e la serra per la coltivazione indoor.

Il giudice ha convalidato per direttissima gli arresti.