Ponte Felcino, accoltella il marito e tenta di togliersi la vita: arrestata 54enne

Un fendente al marito, poi, quella stessa arma utilizzata per colpire il suo compagno di vita, l’avrebbe rivolta verso se stessa. Sono i contorni dell’amara vicenda accaduta domenica scorsa nella periferia del capoluogo umbro.

È domenica 1 settembre quando arriva la telefonata al 113: un uomo è stato accoltellato nel sonno dalla propria moglie, fortunatamente senza conseguenze nefaste. All’arrivo degli agenti della squadra mobile della Questura di Perugia, i feriti vengono prontamente soccorsi dal personale medico sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Per la donna, una 54enne di origine marocchina, l’ipotesi d’accusa che si delinea è tentato omicidio e viene accompagnata al carcere di Capanne in attesa del giudizio di convalida in programma per domattina. La donna è difesa dall'avvocato Salvatore Cavuoti.

Sulle cause dell’insensato gesto della donna, una operaia da anni in Italia e madre di una ragazza adolescente, sono in corso le indagini. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la 54enne avrebbe sofferto di problemi legati alla depressione. Il marito, italiano, a causa di alcune problematiche di salute non lavorava.

L’arrestata avrebbe motivato l’accoltellamento spiegando di voler rivolgere in primis l’arma contro se stessa, ma poi pensando al suo compagno, che sarebbe rimasto solo, ha deciso di riscrivere un destino drammatico per entrambi.

L'uomo è ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata, ma è fuori pericolo.