Ponte Felcino, il maltempo ha ridotto via Ghisa un colabrodo: i lavori e la messa in sicurezza

E’ stato approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore Otello Numerini, un intervento di somma urgenza relativo all'intervento necessario alla messa in sicurezza di un tratto di strada in via della Ghisa (zona industriale di Ponte Felcino) compreso tra il civico 25 e l’intersezione con via dell’Ala gravemente danneggiato a causa del maltempo che si abbattuto sul cappluogo lo scorso 16 e 17 novembre. Le piogge eccezionali avevano determinato il danneggiamento della via (profonde buche, occlusione dei pozzetti e dei canali di raccolta

delle acque piovane) precludendo la percorribilità in sicurezza della strada che è stata chiusa.

Si è quindi provveduto ai lavori di messa in sicurezza e ripristino dell’area, per un importo di poco inferiore ai 49mila euro, per chiudere le buche e mettere nuovo asfalto e nella disostruzione dei pozzetti e delle canalizzazioni interrotte da detriti e fango, nella risagomatura della banchina adibita a parcheggio dei mezzi pesanti.