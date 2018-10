Ponte Felcino, sparatoria dopo il furto in un bar - tabaccheria: un morto

E' stato trovato senza vita all'interno di un'auto, un'Audi A6, in via Radiosa, nei pressi della stazione di Ponte Felcino. Sul posto sono intervenuti carabinieri. polizia e vigilantes e sono in corso tutte le indagini per riuscire a ricostruire quanto accaduto.



Da quanto si apprende, uno o più ladri avrebbero assaltato un bar tabacheria del quartiere alla prima periferia perugina, per poi scappare, a quel punto è partito un colpo di pistola. Ma sono in corso tutte le indagini per stabilire con esattezza la dinamica. Il lunotto posteriore dell'auto è andato in frantumi per il colpo di pistola e il cadavere è stato trovato questa mattina da un passante nel sedile posteriore dell'auto con il passamontagna ancora indosso.

Aggiornamento

Da una prima ricostruzione i ladri sarebbero stati tre e avrebbero assaltato una tabaccheria forzando l'ingresso principale. Il bottino, in corso di quantificazione è formato da sigarette, gratta e vinci e altri valori per una somma che oscilla tra i venti e i trentamila euro.

La vigilanza privata e i carabinieri, grazie all'allarme dell'esercizio commerciale sono riusciti a portarsi a ridosso dell'auto della banda ingaggiando un vero e proprio inseguimento , tanto che lauto dei malviventi avrebbe cercato di speronare quella dei vigilantes. La vittima, facente parte del sodalizio criminale, non è stata ancora identificata. Sul posto ilo medico legale Sergio Pantuso Scalise e il magistrato di turno.