Delirio a Ponte Felcino, accoltella il pizzaiolo al collo: lui reagisce e lo blocca, due arresti

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere per il 39enne tunisino che nella serata di ieri, giovedì 23 agosto, ha scatenato il caos a Ponte Felcino, aggredendo e ferendo con un coltello un dipendente di un bar – pizzeria del quartiere. Il 39enne, regolare sul territorio e con alcuni precedenti di polizia, era entrato nel locale già ubriaco.

In stato confusionale, dopo aver prelevato una bevanda dal frigo per poi dirigersi all’esterno del locale dove ci sono i tavolini, ha fatto cadere la bottiglia a terra mandandola in frantumi. A quel punto si è avvicinato il dipendente per raccogliere i vetri quando ad un tratto il 39enne ha estratto un coltello per aggredirlo. Il pizzaiolo, rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave al collo, ha comunque avuto la prontezza di disarmarlo e di bloccarlo fino all’arrivo del personale sanitario del 118 e degli agenti delle Volanti, intervenuti a seguito della chiamata dagli altri dipendenti del locale.

A quel punto però, in difesa dell’aggressore, è intervenuto il fratello più giovane che ha opposto resistenza e ferito un agente, procurandogli lesioni giudicate guaribili in sei giorni. Entrambi bloccati, il 39enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di porto di armi ed oggetti atti ad offendere, minacce gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

Suo fratello, anche lui regolare sul territorio nazionale, è stato invece arrestato per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Per lui il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Entrambi sono stati processati con rito direttissimo questa mattina.