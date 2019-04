Ponte Felcino, lite tra fratelli finisce a coltellate, ferito in fuga fermato e salvato dalla dalla Polizia

Prima la lite, poi sono saltati fuori i coltelli e la situazione è ampiamente degenerata con tanto di uomo ferito ad una gamba costretto a fuggire in auto per mettersi in salvo.Tutto questo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, vigilia della Santa Pasqua, a Ponte Felcino. La lite è maturata in ambiente domestico: protagonisti due fratelli tunisini che per futili motivi alla fine si sono affrontati a colpi di coltello. La Polizia ha rintracciato il ferito che era fuggito dall'abitazione con la sua Mercedes. Gli agenti hanno dovuto faticare molto sia per farlo parlare dell'accaduto che per portarlo all'ospedale per fareccmedicare al Pronto Soccorso. Il coltello si conficcato tra il gluteo e la coscia. Non è in pericolo di vita. L-ufficio di Immigraione dfraam