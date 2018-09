Follia sulla superstrada E45: auto contromano provoca incidente, autista ubriaco

Alle 5.50 di stamattina è giunta alla Centrale Operativa della Polizia Stradale la segnalazione di un automobilista, in sosta al distributore di Ponte Felcino lungo la E 45, che ha notato un Ford Fiesta in transito contromano. Proprio in quel momento, una pattuglia era a Ponte Pattoli ed ha potuto effettuare l'intervento in massima celerità, bloccando, poco dopo, la folle marcia del veicolo, dove viaggiavano anche due passeggeri.

Nel frattempo una vettura in transito non ha potuto schivare quella contromano e, pur se riusciva ad evitare l'impatto frontale, veniva colpita lateralmente. L'incidente non ha provocato feriti. I poliziotti hanno sottoposto il conducente della Ford ad una verifica con l'etilometro riscontrando un tasso alcolemico superiore al doppio del consentito. Gli sono state contestate le gravi violazioni penali della guida in stato di ebbrezza e la sanzione amministrativa della guida contromano; sospesa la patente e fermo amministrativo del veicolo.