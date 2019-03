Ponte Felcino, aggrappata a dei rami per non essere trascinata dalla corrente: donna salvata dai vigili del fuoco

Immersa nelle acque del Tevere fino al torace, aggrappata a dei rami per non essere trascinata via dalla corrente. L'hanno trovata così i vigili del fuioco del distaccamento di corso Cavour, intervenuti ieri sera, venerdì 15 marzo, a Ponte Felcino.

Dopo aver recuperato la donna e averla riportata a riva, i vigili del fuoco l'hanno affidata alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri per accertare quanto accaduto.