Ponte Felcino, beccato a cedere una dose di coca al cliente: arrestato e condannato

Un anno e due mesi, pena sospesa. A tanto ammonta la condanna patteggiata da un 25enne albanese sorpreso dai carabinieri diAssisi con quattro grammi di cocaina e 175 euro nel portafogli. E' quanto accaduto lunedì 17 giugno a Ponte Felcino, all'interno del parcheggio di un supermercato.

I carabinieri hanno subito notato un'auto affiancarsi ad un altro veicolo ed hanno deciso di vederci chiaro, dopo essere rimasti insospettiti dall'atteggiamento dei due giovani all'interno. Uno dei due cercava infatti di occultare qualcosa sotto il sedile. Si trattava di sette involucri termosaldati con all'interno la polvere bianca e 25 euro che i militari hanno trovato in mano al giovane. Per lui è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione. Processato con rito direttissimo al tribunale di Perugia, all'esito della convalida ha patteggiato un anno e due mesi.