Ponte Felcino, aggredisce pizzaiolo al collo con un coltello: arrestato

Prima ha avuto una discussione con il pizzaiolo di un locale a Ponte Felcino, poi ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito - fortunatamente solo di striscio - al collo. Sono i contorni del fattaccio avvenuto ieri sera in una pizzeria del quartiere perugino e che è valso all'aggressore e al fratello, a sua volta intervenuto contro i poliziotti accorsi sul posto, l'arresto.

I fatti Secondo quanto ricostruito l'aggressore, in preda all'alcol, avrebbe dato in escandescenza per poi scagliarsi contro la vittima con il coltello. Immediato è scattato l'allarme al 113 che ha inviato una pattuglia della Volante sul posto per cercare di evitare altre possibili conseguenze. Una volta arrivati nel locale i poliziotti hanno fermato l'uomo, ma in sua difesa è intervenuto il fratello che ha iniziato una colluttazione con i poliziotti.

Gli agenti sono comunque riusciti a fermare i due uomini di origine straniera e ad arrestarli in attesa del processo con rito direttissimo al tribunale di Perugia che sarà celebrato questa mattina. Il pizzaiolo non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze, ma è dovuto comunque ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso. Per i due uomini le accuse sono di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale.