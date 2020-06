A Ponte D'Oddi l'amministrazione Comunale intitola vie a tre "grandi" della Prima Repubblica

Giornata di intitolazioni a Perugia di vie e strade. Le vie in questione, nella parte centrale del quartiere di Ponte D'Oddi, sono state dedicate a tre personaggi politici italiani, ossia Aldo Moro, Nilde Iotti e Giuseppe Saragat. “Abbiamo deciso di procedere a queste intitolazioni – ha evidenziato l’assessore Edi Cicchi – per ricordare tre personaggi illustri della nostra storia. Credo che personalità come Aldo Moro, Nilde Iotti e Giuseppe Saragat abbiano contribuito con le loro azioni ed i loro ruoli a fare la storia dell’Italia anche in periodi delicati per il nostro Paese”. Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l’iniziativa, l’assessore ha concluso con un auspicio: “che il ricordo di questi tre personaggi, rappresentato dalle targhe che indicano altrettante vie, possa incanalare il senso delle Istituzioni che Moro, Iotti e Saragat hanno avuto ben presente nel corso delle loro vite”.

