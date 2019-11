In viaggio con un tesoretto di banconote false: denunciati in tre

In macchina con un patrimonio. Diecimila euro in contanti, ma tutti falsi. Banconote false che gli agenti della polizia stradale di Todi hanno trovato perquisendo una vettura sulla quale viaggiavano tre uomini.

Il veicolo è stato fermato, nell'ambito dell'attività di controllo della circolazione, nei pressi di Acquasparta. Dagli accertamenti, come detto, sono venute alla luce diverse banconote risultate false. I tre occupanti dell'auto, un italiano di 54 anni e due tunisini 23enni, sono stati denunciati per la detenzione dei contanti contraffanti, l'italiano e uno dei due nordafricani, inoltre, sono stati denunciati per aver dato false generalità agli agenti