Poliziotto perugino muore in un incidente a Milano, tornava a casa in moto dopo il turno

E' morto tornando a casa dopo il lavoro in moto, Cristian Piazzoli, poliziotto perugino in servizio alla Questura di Milano. L'incidente ieri sera, lunedì 22 luglio intorno alle 20, lungo la statale 11 all'altezza di Bareggio.

Cristian Piazzoli, 44 anni e una grande passione per la due ruote, da molti anni era in servizio a Milano. Dopo aver iniziato alle Volanti, era attualmente in servizio alla Digos. Lascia una moglie due figli di dodici e due anni.