Perugia, la classifica delle multe: musica alta e cespugli 'staccano' accattonaggio e cibo ai piccioni

Musica alta e vegetazione fuoricontrollo staccano di gran lunga accattonaggio e cibo ai piccioni. È una delle curiosità che emerge dal resoconto dell’attività svolta dalla Polizia Urbana di Perugia nell’anno 2019, in attuazione del regolamento comunale, presentato oggi (lunedì 24 febbraio) nella seduta della V Commissione consiliare Controllo e Garanzia. Tra le attività più rilevanti, è risultata particolarmente intensa la presenza degli agenti nei parchi pubblici, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, non solo con finalità repressive rispetto alle attività previste dal regolamento, ma anche per una maggiore sicurezza delle aree stesse.

IL REPORT:

32 violazioni dell’art. 4, per occupazione abusiva di suolo pubblico

Una violazione dell’art. 6 a carico di un soggetto che utilizzava acqua proveniente da

fontanella pubblica per scopi diversi da quelli potabili

2 violazioni dell’art. 8 a carico di un soggetto che ha scaricato acque e liquidi

derivanti da pulizia e lavaggi su area pubblica e di un soggetto che era intento a

soddisfare bisogni corporali su spazi ed aree pubbliche, al di fuori dei luoghi a ciò

destinati dal Comune

10 violazioni dell’art. 11 a carico di proprietari di immobili che non hanno

provveduto a tenere le aree intorno ai propri fabbricati in perfetto ordine e pulizia

25 violazioni dell’art. 13 a carico di proprietari di terreni incolti, posti all’interno o a

margine di zone urbanizzare, che hanno omesso di mantenere gli stessi liberi da

vegetazione spontanea

4 violazioni dell’art. 18 a carico di soggetti che hanno acceso fuochi a una distanza

inferiore a 100 metri dalle abitazioni

5 violazioni dell’art. 22, a carico di soggetti che hanno utilizzato mezzi meccanici di

lavorazione rumorosi al di fuori degli orari consentiti

22 violazioni ai sensi dell’art. 23, a carico di titolari di pubblici esercizi e proprietari

o locatari di abitazioni private, che non hanno impedito che la musica prodotta

all’interno del proprio locale o il rumore prodotto all’interno della propria abitazione

recasse disturbo al vicinato

6 violazioni dell’art. 25 a carico di soggetti detentori o proprietari di cani che, in

luoghi pubblici o aperti al pubblico, hanno condotto gli stessi senza guinzaglio

4 violazioni all’art. 27 a carico di soggetti, che con i propri animali di bassa corte,

hanno arrecato disturbo al vicinato a causa delle esalazioni odorigene

2 violazioni all’art. 28 a carico di soggetti che hanno alimentato colombi allo stato

libero

2 violazioni dell’art. 29 a carico di soggetti che hanno parcheggiato il proprio veicolo

all’interno delle aree verdi

2 violazioni ai sensi dell’art. 32 a carico di soggetti che chiedevano denaro ai

semafori, alle casse automatiche dei parcheggi e presso luoghi di culto