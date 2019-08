LA BELLA NOTIZIA La Polizia Stradale salva un cagnolino impaurito: era in pericolo sulla E45

Un piccolo cagnolino se ne stava impaurito ai bordi di uno dei tratti di strada più transitati della provincia, ovvero la E45 nel perugino. Peggio ancora: nell'ultima domenica di agosto quando il traffico è da bollino rosso per via dei rientri dalle vacanze. Tanti gli automobilisti che hanno segnalato quiesto strano incontro in strada. Non solo era in pericolo la sua vita, ma come i dati sugli abbandoni dimostrano, la presenza di animali disperati mette a rischio anche gli automobilisti, molti sono gli incidente a causa di quei criminali che abbandonano sulla strada i poveri quattrozampe.

Ma per fortuna ci hanno pensato gli agenti della Polizia Stradale che ha soccorso il cagnolino impaurito: lo hanno rifocillarlo con dell'acqua, hanno poi steso una coperta su cui farlo adagiare. Il tutto condito da tante carezza. Il nuovo amico della Polizia è stato consegnato al servizio veterinario che se ne prenderà cura. Non è stato accertato se il piccoletto è scappato o è stato abbandonato.