Posti di blocco fuori dalle discoteche: ubriachi e drogati al volante, patenti bruciate e punti tagliati

Raffica di posti di blocco fuori dalle discoteche di Perugia. Controlli a tappeto della polizia stradale con quattro pattuglie e i medici della polizia di Perugia, con 75 veicoli e 89 persone fermati e identificati. Sei conducenti fermati ubriachi e uno sia ubriaco che drogato al volante.



Otto i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, sette patenti ritirate e 70 punti tagliati. Per tutti scatterà la denuncia alla Procura di Perugia.



Per uno dei fermati – per il quale si è in attesa dell’esito delle analisi che saranno effettuate dal laboratorio tossicologico forense di Roma - anche a segnalazione al Prefetto di Perugia per i provvedimenti di competenza in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.