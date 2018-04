Posti di blocco, ubriachi e drogati al volante: patenti bruciate, 60 punti tagliati

Posti di blocco fuori dalle discoteche di Perugia. La polizia stradale schiera pattuglie e uomini contro ubriachi e drogati al volante. Nella notte tra sabato e domenica 15 aprile, quattro pattuglie della Stradale, insieme al personale medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato e l’intervento di unità della Questura di Perugia hanno controllato 53 auto e 70 persone. Sette le patenti ritirate, 60 i punti bruciati in una notte: cinque fermati per guida in sotto l'effetto dell'alcol, uno per droga e uno per entrambe.

Per i 6 conducenti beccati ubriachi si procederà, per 5 a denuncia in stato di libertà e per 1 a segnalazione al Prefetto di Perugia per i provvedimenti di competenza; analoga segnalazione alla Prefettura verrà fatta anche per i conducenti assuntori di sostanze stupefacenti per i quali si è in attesa di riscontro dal Centro Clinico Tossicologico forense della Polizia di Stato di Roma.