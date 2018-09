Super controlli fuori da un locale della movida: ubriachi e drogati al volante, patenti ritirate e punti decurtati

Continuano i super controlli della polizia stradale contro le stragi del sabato sera determinati da abuso di alcol e di droghe. Nella notte di sabato 16 settembre, nei pressi di un locale a Bastia Umbra, cinque pattuglie della polizia stradale insieme a un medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Perugia e un equipaggio di investigatori della Questura di Perugia, hanno controllato 50 veicoli e 74 persone.

Di queste, nove sono state fermate alla guida sotto l’effetto dell’alcol, di cui tre anche per stupefacenti. Nove patenti sono state ritirate e 90 punti complessivi sono stati decurtati dalle patenti. Cinque conducenti su nove sono stati denunciati per un tasso alcolemico superiore a 0.80; mentre per altri quattro è scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia.

Analoga segnalazione alla Prefettura anche per 3 conducenti assuntori di sostanze stupefacenti per i quali si è in attesa di riscontro dal Centro Clinico Tossicologico forense della Polizia di Stato di Roma: se dovesse essere confermata la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue verranno anche loro segnalati all’autorità giudiziaria.