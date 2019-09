Droga e furti, spedito in carcere 28enne: dovrà scontare una lunga condanna

Rintracciato dalla polizia e spedito in carcere dopo che la sua condanna a sette anni e dieci mesi è diventata definitiva. Sono stati gli agenti in forza al Commissariato di Polizia di Città di Castello a rintracciare il 28enne eugubino colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia, in seguito alla sentenza definitiva di condanna.

Il 28enne era stato già colpito da sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, oltre che per reati contro il patrimonio e contro la persona. Gli agenti dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria dove sconterà la pena residua di sette anni e dieci mesi.