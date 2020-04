Polizia, tre nuovi dirigenti in Questura a Perugia

Il Questore di Perugia Antonio Sbordone, ha dato il benvenuto al commissario della Polizia di Stato Stefano Cilli, appena assegnato presso la Questura di Perugia al termine del 108° corso funzionari della Polizia di Stato.

Stefano cilli, 34enne pescarese, è laureato in Giurisprudenza e vanta nel proprio corso di studi un Master di secondo livello in Scienze della sicurezza. Entrato in Polizia nel 2011 rivestendo il ruolo di agente ha trascorso i primi tre anni del proprio percorso professionale presso la Polizia Stradale di Modena per poi transitare, dal 2013 al 2018, presso la Questura della stessa città all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Nell’occasione il Questore Sbordone, ha salutato rappresentando i propri migliori auguri ai neo promossi Commissari della Polizia di Stato Marco Propersi e De Domenico. Entrambi vantano un’esperienza trentennale nella Polizia di Stato, prestando servizio, il primo presso il Reparto Mobile di Roma, la Squadra Volante di Bologna, la Polizia Postale di Perugia ed il Commissariato di Spoleto ove negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio anticrimine.

Il secondo presso la specialità della Polizia Stradale come coordinatore della polizia piudiziarie e dirigente di distaccamento.