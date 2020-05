'Traccia il tuo pacco', ma è una truffa. La polizia postale: "Non cliccate su quel link"

Una grafica accattivante nel suo minimalismo, abbastanza 'istituzionale' da indurre nella tentazione di raccogliere l'invito 'Traccia il tuo pacco' e cliccare su 'Trova la tua consegna', per capire di quale pacco parli il messaggio ricevuto appena arrivato: "Si richiede di versare 2 euro per sbloccare un pacco in spedizione inserendo tutti i dati della carta di credito”.

Ma la truffa è dietro l'angolo: "Inizia così l’SMS che sta arrivando sul dispositivo di tantissimi utenti - avverte la Polizia Postale -. Come al solito la creatività e l’operatività dei criminali non conosce pause. Raccomandiamo sempre di non cliccare sui link indicati nei messaggi e di non inserire mai i propri dati personali a maggior ragione i dati delle nostre carte di credito".