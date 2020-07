Trovato sanguinante per strada, ma nelle mutande ha un coltello a serramanico: denunciato

Una chiamata di un cittadino lancia l'allarme e la polizia di Perugia corre in via XIV Settembre. Qui gli agenti della Volante trovano un ragazzo con i vestiti strappati. E sanguina. Così interviene anche il 118 per soccorrere il giovane.

Il ragazzo, senza documenti, mente agli agenti, giocando la carta di un nome falso. E non è finita qui. Nelle mutande nasconte con coltello a serramanico. Gli accertamenti dei poliziotti portano alla sua identificazione: un 20enne albanese con svariati precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e false dichiarazioni sulla propria identità.

Indagini in corso per chiarire tutta la vicenda.