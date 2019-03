Club privato trasformato in discoteca: locale sequestrato e mega multa per il titolare

Doveva essere un club riservato ai soli soci, ma in realtà l'8 marzo si era trasformato in una discoteca. Più di 150 persone senza tessera associativa, alcol e tre deejay. Ma è arrivata la polizia di Perugia ed è scattato il sequestro del locale di musica latinoamericana a Corciano.

I poliziotti sono entrati in azione all'alba del 9 marzo, a serata ancora in corso, dopo una nottata di controlli e osservaioni. Tutti i presenti sono stati fatti uscire e il locale è stato sequestrato. Il presidente del club è stato denunciato a piede libero per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo alla Procura della Repubblica di Perugia. Sono inoltre state attivate le procedure per l’emanazione delle relative sanzioni amministrative.