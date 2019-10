Perugia, fermati per un normale controllo: espulsi e denunciati

Fermati per un normale controllo stradale, scattano denuncia ed espulsione. La polizia municipale di Perugia ha fermato e controllato un'auto con targa albanese in via XIV Settembre. A bordo due uomini di nazionalità albanese, entrambi clandestini. I due sono stati denunciati ed espulsi dal territorio nazionale.

Il via Settevalli, invece, gli agenti della municipale hanno trovato una donna che stava occupando abusivamente alcuni locali commerciali dismessi. La giovane è stata denunciata per il reato di invasione di edificio. I proprietari dell'immobile hanno anche presentato una denuncia-querela nei confronti della donna.