Sciopero vigili urbani, incontro in prefettura con i Sindacati: "Situazione insostenibile"

Hanno dato esito negativo le procedure di conciliazione per scongiurare lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia locale del Comune di Perugia. Stamattina 12 aprile si è svolto presso la prefettura di Perugia il confronto tra organizzazioni sindacali, Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Confsal, e amministrazione comunale, per discutere della forte carenza di organico, "aggravata - spiegano i sindacati - dal depotenziamento (circa 2/3 in meno di finanziamento) del progetto "Perugia città sicura" e da un’organizzazione del servizio sempre più precaria".

“A fronte di questa situazione insostenibile per gli operatori della sicurezza locale - affermano i sindacati - non sono arrivate dall’amministrazione comunale le risposte necessarie, per questo abbiamo deciso, di concerto con i lavoratori, di proclamare un pacchetto di ore di sciopero, le cui modalità saranno decise nelle prossime ore. Dispiace che l’amministrazione - aggiungono Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Confsal - non abbia nemmeno preso in considerazione le nostre proposte sulla necessaria riorganizzazione del lavoro e sull’emergenza, risorse sempre più evidente nonostante, per altre voci di bilancio i soldi si trovino sempre”.