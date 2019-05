Polizia insieme ai medici per controllare le strade perugine: ritirate patenti, 30 punti decurtati

Nelle notti scorse la Polizia Stradale insieme alla Volante e al Personale medico della Questura ha effettuato un controllo mirato lungo le strade dei locali e della vita notturna perugina con l'obiettivo di arginare gli incidente causati da droga e alcol. La task-force ha fermato 43 mezzi e identificato e sottoposto ad alcol test ben 55 tra automobilisti e passeggeri.

Di queste 3, sono state denunciate all’autorità giudiziaria per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l,; per una di queste si resta in attesa dei risultati di laboratorio che confermino anche la positività alle sostanze stupefacenti. La polizia ha ritirato 3 patenti e decurtato ben 30 punti per violazioni al Codice della Strada. Le persone che hanno abusato di alcol e droghe e si sono messe alla guida vanno dai 22 anni ai 32 anni.