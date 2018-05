Nel garage una piantagione di marijuana, catturata coppia di insospettabili perugini

Una telefonata alla polizia “incastra” una coppia di insospettabili perugini. Così gli agenti hanno trovato la coltivazione di marijuana in un garage di Ellera di Corciano. I poliziotti si sono fiondati sul posto e hanno trovato alcuni sacchi di terriccio appoggiati proprio all’ingresso del garage. Poi hanno fermato la coppia, arrivata in auto poco dopo. Si tratta di una perugina di 38 anni e di un perugino di 39, intestatario del garage.

E poi la scoperta: una serra con all’interno nove vasi di piantine, una lampada e due ventilatori collegati ad un temporizzatore, vari flaconi di fertilizzante alcune caraffe graduate ed alcuni opuscoli inerenti il metodo di coltivazione della cannabis. In casa 68,59 grammi di marijuana nascosti in un barattolo. I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.