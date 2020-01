Sperona la volante della polizia e scappa: inseguito e catturato, in auto il kit dello scassinatore

Caccia all'uomo e manette a Petrignano d'Assisi. Tutto è cominciato nella serata di giovedì 16 gennaio, durante i controlli contro i furti. Gli agenti del Commissariato d'Assisi fermano un'auto con un uomo al volante. Un normale controllo, ma la serata prende una piega da film: l'uomo sperona la volante e scappa a tutto gas. Scatta l'inseguimento per le vie di Petrignano. I poliziotti riescono a bloccarlo in una strada senza uscita. Fine della corsa.

Al volante dell'auto un 59enne di Assisi con precedenti di polizia. All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato diversi attrezzi atti allo scasso: due grosse mazze, lastre di plastica solitamente utilizzate per forzare porte e finestre e alcune paia di guanti. Il 59enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato anche per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.