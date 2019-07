Via della Pallotta, occupa una villetta: stanato, 18 espulsi da Perugia in un solo mese

Blitz della polizia di Perugia in via della Pallotta dopo le segnalazioni dei residenti: gli agenti sono entrati in una villetta disabitata e hanno trovato quattro pregiudicati, tra cui un tunisino di 37 anni. I quattro stavano occupando abusivamente la casa. La recinzione era stata tagliata e la porta della veranda era aperta. Dentro, i poliziotti hanno trovato di tutto: le condizioni igeniche del luogo vengono definite 'pessime'.

Il tunisino ha anche cercato di fregare gli agenti con un nome falso e dichiarandosi di nazionalità algerina. La balla ha retto per poco. Lui e gli altri tre dell'accampamento abusivo sono stati portati in Questura e la verità è saltata fuori.

Per il 37enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso un provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, eseguito con accompagnamento presso un Cpr del sud Italia.

Con questa espulsione, sale a 18 il conteggio dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale eseguiti dalla Questura nell’ultimo mese: 4 (nei confronti di 3 cittadini albanesi ed 1 tunisino) sono stati eseguiti con accompagnamento alla frontiera; 6 con accompagnamento a un Cpr (2 nei confronti di tunisini, 1 nei confronti di un cittadino eritreo con a carico una condanna in quanto riconosciuto quale scafista nell’ambito di indagini inerenti gli sbarchi di clandestini; 1 a carico di un cittadino egiziano, 1 a carico di un cittadino albanese e 1 a carico di un tunisino; 2 cittadini stranieri sono stati colpiti da ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale; 6 provvedimenti di intimazione a lasciare volontariamente lo Stato.