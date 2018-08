Inseguito e minacciato per una sigaretta negata, fermati due 20enni: scatta l'espulsione

E' dovuta intervenire la polizia di Perugia per "liberarlo" dai due molestatori. E' successo ieri sera in centro storico, nel cuore di Perugia.



L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura, è stato avvicinato da due giovani che richiedevano con insistenza una sigaretta. Lui ha rifiutato di offrirgliela e i due hanno iniziato ad importunarlo e ad inveire pesantemente contro di lui. La chiamata alla polizia ha risolto la situazione.

Gli stranieri sono stati identificati: si tratta di due gambiani di 19 e 24 anni, in Italia senza fissa dimora, denunciati per molestia o disturbo alle persone. Nei loro confronti, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.