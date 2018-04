Beccati con la cocaina, spacciatori inseguiti e catturati dalla polizia

Caccia agli spacciatori di cocaina. La polizia di Perugia ha denunciato due pusher albanesi, beccati dalle Volanti con la droga. Il primo, un albanese di 23 anni, è stato notato nella zona di via dal Pozzo.



Ha provato a scappare dalla pattuglia, ma non è andato lontano. Ha anche provato a buttare via la coca, 5,29 grammi, ma il gioco di prestigio non ha funzionato. In tasca i poliziotti gli hanno trovato una tessera sanitaria rubata e 170 euro in contanti.

Il 23enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione.

Stessa sorte per un 25enne albanese, individuato e fermato a bordo di un’auto - risultata poi intestata ad un pregiudicato italiano – in zona Città della Domenica. Anche lui ha provato a scappare, ma è stato bloccato. Nel portaoggetti dell’auto i poliziotti hanno trovato 3 involucri contenenti cocaina per 2,33 grammi.

Accompagnato in Questura, all’esito degli accertamenti -che evidenziavano a carico dell’albanese pregiudizi per stupefacenti – l’albanese è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.