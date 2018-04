Crocefisso d'oro rubato e cocaina nascosti nel reggiseno: 26enne denunciata

Gli agenti della polizia di Perugia li hanno individuati in via Palermo, in un parcheggio. Quattro personaggi sospetti. Così è scattato il controllo. Si tratta di due tunisini di 28 anni, un palestinese di 36 anni e una rumena 26enne.

La perquisizione porta alla luce il bottino. La donna, in una delle coppe del reggiseno, nascondeva un crocefisso in oro rubato e 0,95 grammi di cocaina.

Dagli accertamenti della Questura di Perugia è emerso che sia i due tunisini che il palestinese avevano a proprio carico provvedimenti del Questore di Perugia di allontanamento dal territorio nazionale.

La cittadina rumena è stata denunciata per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli altri tre stranieri, presi in carico dall’Ufficio Immigrazione, sono stati denunciati per inottemperanza all’ordine del questore e colpiti da nuovo provvedimento di espulsione e sono in atto le procedure per il rimpatrio.