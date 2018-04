Scappa dalla polizia, 37enne armato di coltello catturato a Fontivegge

Vede i polizziotti e scappa, armato di coltello. Il nigeriano di 37 anni è stato individuato dalla polizia di Perugia nella zona di Fontivegge durante un controllo antidroga. Alla vista della pattuglia è scappato. Poi, per sfuggire agli agenti, si è nascosto tra le auto in sosta. Ma non è andato lontanto. I poliziotti lo hanno catturato e perquisito. In tasca un coltello a serramanico lungo 14,5 cm dei quali 6 di lama. In suo possesso è stata inoltre rinvenuta una tessera sanitaria intestata ad una cittadina italiana che ne aveva denunciato il furto.

Dalle verifiche risultava avere a carico pregiudizi per rapina nonché gravato da obbligo di firma. Titolare di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, il nigeriano è stato condotto in Questura e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere nonché per ricettazione.