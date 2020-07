Banda di ladri braccata e catturata dalla polizia di Perugia: auto piena di refurtiva

Tutto è partito dalla segnalazione di un'auto sospetta - grigia, con targa rumena - vista aggirarsi nella prima periferia di Perugia, nell'area dei centri commerciali. Così gli agenti della Volante della Questura di Perugia - diretti dal Commissario Monica Corneli - nel primo pomeriggio di sabato 10 luglio hanno braccato e beccato una banda di ladri con l'auto carica di refurtiva e di arnesi per lo scasso.

I quattro - cittadini di origine romena, due uomini, di 29 e 27 anni, e due donne di 19 e 32 anni, con diversi precedenti - sono stati denunciati furto aggravato in concorso, ricettazione in concorso e ingiustificato possesso di oggetti atti allo scasso e ad offendere.

La merce trovata nell'auto, più di 250 prodotti tra generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, indumenti intimi, presidi sanitari, prodotti di maquillage, utensili da cucina, bigiotteria vari, profumi, oggetti per la pulizia della casa, posate da tavola, borse da donna, oggetti elettrici per il fai da te, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.