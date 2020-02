Il bar è un ritrovo di pregiudicati: locale chiuso dalla polizia di Perugia

E' un ritrovo di pregiudicati e soggetti con precedenti, scatta la chiusura. Il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha chiuso per 15 giorni un bar in zona Cortonese. Il provvedimento è è in applicazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La Squadra Volante della Questura di Perugia e il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha notificato ai titolari del bar la chiusura. Gli agenti, secondo quanto spiegato dalla polizia, sono intervenuti in diverse occasioni nel locale, identificando numerosi soggetti con precedenti.