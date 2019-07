Fiumi di droga dall'Albania destinati all'Umbria, clan di narcotrafficanti smantellato

Stroncato clan di narcotrafficanti: fiumi di cocaina e marijuana dall'Albania, destinati anche al mercato dell'Umbria. L'operazione 'Outlet' della Squadra Mobile di Bologna ha permesso di ricostruire le rotte del narcotraffico dall'Albania.

I corriere trasportavano i carichi a bordo di gommoni. Così attraversavano l'Adriatico e approdavano in Italia, sulle coste pugliesi. In più, per coordinare le operazione di trasporto, consegna e distribuzione, utilizzavano un linguaggio criptato. Gli investigatori sono riusciti a trovare la 'chiave' e hanno svelato il codice.

La droga veniva stoccata in Puglia, per poi essere distribuita in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Nel dettaglio sono 17 gli arresti della Polizia di Stato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. In campo sono scesi circa 150 agenti della Polizia impegnati nell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi e di numerose perquisizioni in varie città del Centro e del Nord Italia.