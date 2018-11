Perseguita e terrorizza la ex moglie, 44enne arrestato: il giudice gli impone il braccialetto elettronico

Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Con queste accuse la polizia di Città di Castello ha arrestato un tifernate di 44 anni, in esecuzione dell'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Perugia. Il giudice ha anche disposto per l'uomo l'obbligo del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti.

Il 44enne, secondo la ricostruzione della polizia, per lungo tempo ha perseguitato e minacciato la ex moglie e i familiari della donna.

Diverse le denunce presentate al Commissariato di Città di Castello che hanno portato all’emissione, a febbraio, del divieto di avvicinamento alla ex moglie e, a marzo, della misura della detenzione domiciliare da parte dell’Autorità Giudiziaria. A giugno la detenzione domiciliare è stata sostituita dalla misura della custodia in carcere fino a luglio, mese in cui il tifernate è stato rimesso in libertà, con obbligo dimora e reiterazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie già emesso a febbraio. Ma, come spiega, l'uomo ha continuato a minacciare la ex e i parenti, pedinandola e danneggiando la sua auto.



Il Gip del Tribunale di Perugia ha emesso a carico del 44enne un ennesimo provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico al fine di monitorare i suoi spostamenti.