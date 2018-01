Trasformano il bar in un covo dello spaccio di cocaina: anni e anni di affari, arrestati

Arrestati. La polizia di Perugia ha eseguito due misure cautelari nei confronti di due cittadini albanesi accusati di concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, un 34enne e un 23enne, secondo le indagini della polizia spacciano cocaina da anni in un bar della periferia ovest di Perugia.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno monitorato a lungo i movimenti dei due albanesi, individuando i loro clienti e ricostruendo il loro giro d’affari. In questo modo, hanno scoperto che i due, particolarmente attivi in orario pomeridiano, vantavano un “portafoglio clienti” non indifferente, potendo contare su almeno quindici persone che acquistavano cocaina più volte alla settimana, oltre che su una serie di soggetti che si rivolgevano a loro più occasionalmente.

I ricavi dell’attività di spaccio, spiega la polizia, erano molto consistenti, visto che ogni dose veniva venduta per poco meno di 100 euro e che, tra i clienti più affezionati, ve ne erano alcuni che nel tempo avevano acquistato oltre 300 dosi. Poi è scattato il blitz, con gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, che hanno dato esecuzione alle misure cautelari, arrestando i due spacciatori. In particolare, G.G. è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare e rinchiuso nel carcere di Capanne. Nei confronti di M.G., invece, è stata invece applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.