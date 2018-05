Spacciatore catturato e arrestato: nel garage la scorta della cocaina per il mercato di Perugia

La polizia di Perugia ha arrestato uno spacciatore albanese di 23 anni. Gli agenti lo hanno individuato a Ponte San Giovanni mentre saliva a bordo di un veicolo intestato ad un pregiudicato marocchino.

I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno tenuto d’occhio finchè non si è introdotto in un garage. A quel punto è scattato il controllo. Nell’auto i poliziotti hanno trovato mezzo grammo di cocaina e un foglietto di carta con la contabilità dello spacciatore. Nel garage, invece, gli agenti hanno trovato 41,16 grammi di cocaina. La scorta dello spacciatore. In casa del 23enne, nella zona di via Tuderte, c’erano le buste per smerciare le dosi.

Portato in Questura, l’albanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rinchiuso nel carcere di Capanne.