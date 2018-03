Blitz della polizia nel covo dello spaccio, 25enne arrestato ed espulso

Scatta il blitz e arrivano le manette. Spacciatore arrestato dalla polizia di Perugia. Nei giorni scorsi, dopo lunghe indagini e appostamenti, gli agenti hanno perquisito un’abitazione a Prepo, ritrovando del materiale per il confezionamento delle dosi di droga e 1420 euro in contanti.



Per l’albanese di 25 anni sono scattate le manette. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio e giudicato con rito direttissimo. Lo straniero ha patteggiato 2 anni di reclusione. Ricevuto il nulla osta all’espulsione, l’albanese è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato.