Cocaina e più di 2700 euro in contanti nascosti nei sedili dell'auto: arrestato spacciatore

Spacciatore catturato. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Perugia lo hanno individuato e bloccato tra Tavernelle e Panicale, a bordo di un'auto con targa italiana. L'uomo, un albanese di 44 anni, è stato trovato con 5,34 grammi di cocaina e 2.750 euro in contanti nascosti nei sedili dell'auto. Tutto sequestrato.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, rinchiuso agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il giudice, convalidato l’arresto, ha emesso sentenza di patteggiamento con condanna a 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa rimettendolo in libertà.