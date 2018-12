Pretende i soldi, ferisce i genitori con un coltello e spacca l'auto di famiglia a bastonate

Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione: la polizia di Perugia ha arrestato un 20enne. Il ragazzo è rinchiuso nel carcere di Capanne, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Tutto è iniziato con una chiamata al 113 per chiedere aiuto. Le Volanti della Questura di Perugia si sono precipitate sul posto, in un quartiere nella prima periferia di Perugia, e hanno trovato il 20enne in forte stato di agitazione.



Una volta rintracciati i genitori, i poliziotti hanno ricostruito la situazione: il ragazzo, dopo una lite per motivi economici, li ha minacciati con un grosso coltello da cucina, intimando loro di consegnargli del denaro e la macchina di famiglia. I genitori hanno tentato di disarmarlo e sono rimasti feriti. Ma gli hanno tolto di mano il coltello. A quel punto il 20enne, sempre secondo la ricostruzione della polizia di Perugia, ha spaccato a bastonate l'auto di famiglia, parcheggiata sotto casa.

Sottoposto ad accertamenti medici, il 20enne è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti. Dalle indagini della polizia sono emersi anche passati episodi di violenza in casa, con le minacce ai genitori. Arrestato.