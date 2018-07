Azienda umbra conquista il Pitti Immagine Uomo a Firenze: talmente bello il suo prodotto... che rubano prototipo

C'è un'azienda umbra che è stata selezionata per partecipare al Pitti Immagine Uomo, uno dei tempi della moda made in Italy. Quest’anno insieme all’immancabile appuntamento con l’abbigliamento, si è dato spazio alle tematiche “stationary” e “dog”, per la quale appunto l’azienda Chiavari era stata selezionata e invitata ad esporre i suoi prodotti di lusso. E un grandissimo successo è stato tributato al progetto di una cuccia per cani “Chalet Large” costruita con legno, acciaio e una particolare attenzione ai dettagli. Il manufatto umbro non sono ha conquistato ordinazioni e plausi, ma addirittura è stata rubata la cuccia messa in esposizione a Firenze.

“Nonostante il prodotto non sia propriamente semplice da sottrarre, visti i suoi 80kg di peso circa e le grandi dimensioni – ha sottolineato il responsbaile dell'azienda, Chiavari – è stato così apprezzato da essere oggetto di un furto condotto da più persone o con il coinvolgimento di mezzi per il sollevamento”. L’azienda ha sporto regolare denuncia alle forze di polizia, ma le possibilità che lo “Chalet Large” venga ritrovato sono pochissime. “Siamo sicuri – ha scherzato Chivari - che il fortunato cane che la abiterà nei prossimi mesi, non farà la spia!”. Insomma quando si dice che un prodotto va alla grande, anzi va a ruba.