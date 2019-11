INVIATO CITTADINO È quasi pronta la pista del ghiaccio, montata in piazza Matteotti

Tutto secondo tradizione. È quasi pronta la pista del ghiaccio, montata in piazza Matteotti. I compressori sono accesi da una settimana e la lastra di ghiaccio comincia a formarsi rapidamente. Dicono che già da lunedì il lavoro potrebbe essere completato e la pista resa agibile. Starà su fino al 7 gennaio, subito dopo la Befana. Costituirà certamente un elemento attrattivo, utile a portare nell’acropoli schiere di bambini e ragazzi, disposti a filare sui pattini… con qualche inevitabile cadutone.

Come si ricorderà, la pista è stata al centro di un’accesa querelle tra sostenitori e detrattori. Pare sia stata valutata come opportuna la scelta di aver liberato piazza della Repubblica, con gli asseriti inconvenienti a carico del commercio di via Bonazzi, che si diceva oscurato da questa ingombrante presenza. C’è anzi da rilevare che i commercianti di piazza Matteotti la vedono di buon occhio, in quanto porta gente e potenziali avventori. Ormai le acque sembrano dunque essersi calmate e il manufatto è stato, per così dire, accettato come marcatore del periodo natalizio. Sono al lavoro i montatori dell’istallazione che piazzano pannelli ed elementi di sicurezza. A breve l’inaugurazione. Con buona pace di chi ne rileva l’esito impattante.